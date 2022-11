Occhio Inter, brutte notizie dal Mondiale: Inzaghi osserva preoccupato

Brutte notizie per l’Inter che arrivano direttamente dal Mondiale di Qatar. Ora ad Inzaghi non tocca che osservare preoccupato

Ancora qualche ora e si scenderà in campo per la prima volta per il Mondiale di Qatar 2022. Ad aprire le danze sarà il match tra i padroni di casa e l’Ecuador, in attesa che poi tutte le stelle (quelle vere) prendano la scena a partire dalla giornata di domani. Stelle che arrivano anche dall’Inter di Simone Inzaghi, che osserverà con attenzione i suoi tesserati convocati.

Anche perché, dopo il forfait di Joaquin Correa con la sua Argentina, c’è da capire come sta Romelu Lukaku. Il suo Belgio che il 1 dicembre chiuderà il proprio girone contro i vice campioni del Mondo della Croazia, subito in un derby nerazzurro con il compagno di squadra Marcelo Brozovic. Una partita alla quale, però, l’ex bomber di Chelsea e Manchester United rischia di non partecipare.

Inter, ancora problemi per Lukaku: Inzaghi non può che incrociare le dita

Dopotutto il gigante belga è stato convocato al Mondiale di Qatar nonostante il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo ai box in questi ultimi mesi. Adesso Lukaku – come riportato dai media fiamminghi – rischia di restare out per tutta la fase a gironi e saltare i primi tre appuntamenti (nella speranza che non siano anche gli unici) del suo Belgio.

L’Inter di Inzaghi osserva preoccupata, nella speranza che possano arrivare notizie confortanti anche in vista della ripresa del 4 gennaio. Intanto, il bomber belga dovrà rinunciare (quasi) certamente alle prime due gare dei Red Devils contro Canada e Marocco.