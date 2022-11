Calciomercato Inter, nome inedito per la fascia: costa 15 milioni

Con il campionato al momento fermo la dirigenza dell’Inter studia le mosse per gennaio e valuta alcune soluzioni a sorpresa.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto una prima parte di stagione divisa tra alti e bassi. Dopo un inizio molto complicato con diverse sconfitte nei big match la squadra nerazzurra ha reagito alla grande ed ha ottenuto sei vittorie nelle ultime sette gare di campionato. Pesa ai fini del commento su questi primi mesi la qualificazione in Champions League con Inzaghi che ha raggiunto gli Ottavi dopo un girone molto temibile.

Tra i nerazzurri alcuni giocatori hanno messo in mostra le proprie qualità, basti pensare agli exploit di Dimarco e Calhanoglu. L’ex laterale di Parma e Verona è la più bella realtà di questo inizio stagione ed è ormai una certezza anche nell’Italia di Roberto Mancini. Non ci sono solo note liete.

Dimarco ha infatti ridotto ancora di più le chance di Robin Gosens, ormai un semplice rincalzo, ma molto costoso della squadra milanese. L’ex Atalanta ha trovato finora davvero poco spazio ed anche per questo motivo il calciatore ha perso l’opportunità di essere convocato per i Mondiali in Qatar. Il suo futuro all’Inter è in grande bilico.

Inter, si lavora al dopo Gosens

L’esterno tedesco è uno dei candidati alla cessione, può lasciare in estate ma anche a gennaio in caso di buone offerte. Sul calciatore ci sono diversi club di Bundesliga e l’Inter si guarda intorno per trovare un sostituto. Gosens ha un ingaggio oneroso e la sua presenza attualmente non sembra fondamentale.

Secondo quanto riporta TMW il club nerazzurro ha messo nel mirino Adrien Truffert, esterno mancino del Rennes. Il calciatore è una delle note liete in Ligue1 ed il club francese non lo lascerà partire facilmente. Attualmente Truffert ha una valutazione di non meno di 15 milioni di euro. La squadra nerazzurra intanto studia e valuta la situazione.