Calciomercato Milan, nome a sorpresa di Maldini per la difesa

Il calciomercato infervora nei suoi preparativi in assenza della Serie A, per il Milan un nome a sorpresa per rinforzare il reparto difensivo.

Una delle grandi priorità per il Milan in occasione delle prossime finestre di calciomercato è sicuramente quello del centravanti. Al di là della necessità e volontà di consolidare la figura di Rafael Leao all’interno della squadra, i riferimenti principali sono Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

Si tratta di due campioni assoluti, ma l’anagrafe non può essere aggirata: le loro carriere sono più vicine alla fine che all’inizio. Perciò i rossoneri hanno bisogno di figure giovani a cui affidare il futuro.

È questa la situazione che assorbe l’attenzione di Maldini e Massara, ma non li distrae comunque dalle occasioni che il calciomercato presenta e le varie soluzioni da trovare anche per gli altri reparti.

Milan su Nacho Fernandez del Real Madrid: la situazione

Una delle zone del campo che bisogna coprire con qualità ed esperienza è la difesa. Il Milan si aggiunge alla lista delle società interessante a un giocatore su tutti, ovvero Nacho Fernandez del Real Madrid. Più che di una priorità si tratterebbe di un’occasione da non lasciarsi sfuggire: il calciatore trentatreenne è in scadenza con i blancos.

Secondo quanto riferisce ‘AS’, il difensore potrebbe lasciarsi affascinare dalle proposte della MLS, come quella dell’Inter di Miami di Beckham, ma in realtà in Serie A è stimato molto anche dalla Roma oltre che dal Milan, mentre in Premier League ci sarebbe il Wolverhampton. Sicuramente Nacho Fernandez proverà a restare a Madrid, definito come suo club della vita, e punta al rinnovo per una stagione, ovvero fino al 2024. Tuttavia, il Real Madrid potrebbe avere idee diverse e in tal caso il Milan sarebbe pronto ad approfittarne.