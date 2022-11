Roma, addio a un passo e tifosi spiazzati: “È successo oggi”

La Roma sta valutando la cessione di un proprio tesserato dopo l’episodio accaduto nella mattinata odierna: gli sviluppi.

La Roma è tornata a lavoro al fine di preparare la seconda parte della stagione. La prima si è conclusa in chiaroscuro (settimo posto in campionato e play-off di Europa League), con il club che da gennaio in poi proverà ad essere maggiormente competitivo con il rientro di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Intanto, però, il clima nell’ambiente non è esattamente dei migliori.

Il motivo è da ricercare nel caso Karsdorp, ai ferri corti con la società dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho al termine della gara pareggiata con il Sassuolo. L’olandese, come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, non si è presentato alla seduta odierna di allenamento, sancendo di fatto la spaccatura netta tra lui e la società. Il divorzio andrà in scena quindi alla riapertura del mercato tuttavia, per i capitolini, trovare una soluzione soddisfacente non appare facile.

L’ex Feyenoord ha un contratto fino al 2025 (2.2 milioni netti all’anno) e vorrebbe evitare di svenderlo. Da qui l’idea di cederlo con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, in modo tale da riaverlo a giugno e valutare in seguito il da farsi. Due le squadre della Serie A sulle sue tracce: la Juventus e il Bologna.

Roma, Karsdorp è sempre più un caso

I bianconeri, ad esempio, sono alla ricerca di un alternativa di Juan Cuadrado che da tempo ormai ha iniziato a vivere la fase crepuscolare della propria carriera. Quello di Karsdorp è un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri ed inoltre il suo stipendio non appesantirebbe più di tanto il bilancio della Vecchia Signora.

I felsinei invece, risaliti all’undicesimo posto grazie alla cura Thiago Motta, vorrebbero regalare al proprio allenatore un elemento di qualità con il quale continuare a scalare la classifica. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda sono attesi a stretto giro di posta. La Roma, che con tutta probabilità multerà Karsdorp per l’assenza oderna, riflette. Mourinho, intanto, lo ha inserito nella lista degli epurati.