Roma, caso interno: interviene Mourinho, incontro in queste ore

La Roma torna ad allenarsi e José Mourinho sarà chiamato a tentare di risolvere un caso che ultimamente ha fatto molto parlare.

La Serie A, come tutti i campionati sul pianeta, si è fermata. È il momento di Qatar 2022, della 22esima edizione dei Mondiali di calcio che inizia oggi pomeriggio con la sfida tra i padroni di casa e l’Ecuador. Questo però non significa che i club vadano in vacanza: saranno due mesi di lavoro per tutti, soprattutto per chi deve prendere importanti decisioni sul futuro. Tra questi la Roma di José Mourinho.

Sia del club che del tecnico si è parlato molto negli ultimi giorni: il centrocampista del Sassuolo Frattesi, colpo mancato della scorsa estate, ha ribadito la sua fede giallorossa mentre lo Special One è stato elogiato dal suo ex pupillo Maniche in un’intervista esclusiva concessa proprio a noi di SerieAnews.

Non solo belle notizie però: in casa Roma tiene banco infatti anche la questione legata a Rick Karsdorp, terzino olandese finito nel mirino di Mourinho dopo lo scialbo pareggio con il Sassuolo e definito, seppur non direttamente, un “traditore” dal tecnico.

Roma, oggi confronto Mou-Karsdorp?

Come riporta il Corriere dello Sport il club capitolino si ritroverà oggi a Trigoria in vista della partenza per il Giappone prevista per domani. Ed è proprio in giornata che potrebbe andare in scena un confronto tra le parti, più che mai necessario per capire cosa accadrà in futuro.

Difficile infatti immaginare un Karsdorp in uscita per un prezzo adeguato, e anche che la Roma possa permettersi di escluderlo fino a fine stagione.

Ecco perché un chiarimento potrebbe arrivare e accontentare tutte le parti in causa. Il club non perderebbe un giocatore comunque utile alla causa, che a sua volta non rischierebbe di restare fermo per mesi.

E Mourinho? Lo Special One probabilmente non sarebbe disposto a fare passi indietro dopo le sue dichiarazioni, ma a fronte di un nuovo atteggiamento del terzino e della mancanza di alternative potrebbe anche accettare che lo strappo venga ricucito. Almeno fino a fine stagione.