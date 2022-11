Serie A, ‘dura’ squalifica per l’attaccante: caos tra i tifosi

In questi minuti sta facendo discutere una squalifica relativa ad una stella di Serie A. La sentenza ha portato tanto stupore.

La Serie A vive un periodo di sosta a causa della pausa per i Mondiali in Qatar. Ogni giorno le squadre di tutto il mondo si affrontano per decretare chi vincerà la rassegna iridata, una competizione che non vedrà protagonista l’Italia di Roberto Mancini, eliminata in malo modo nel corso dei Playoff.

Le squadre si sono prese qualche giorno di riposo e solo poi rientreranno in campo per iniziare la preparazione verso quella che sarà proprio una nuova stagione. La Nazionale ha inoltre concluso la stagione nel peggiore dei modi, perdendo nella serata di ieri l’amichevole contro l’Austria.

Negli ultimi minuti la federazione ha ufficializzato una squalifica abbastanza particolare, sia per i modi che per i tempi. L’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti è stato squalificato per 20 giorni per comportamento offensivo nei confronti del personale addetto all’antidoping. Una scelta che sta facendo ancora discutere.

Serie A, ilarità sui social per la squalifica

Questa squalifica parte ufficialmente adesso e durerà fino al 10 Dicembre. La scelta della federazione ha scatenato polemiche e ilarità sui social. Sebbene sia stato Pinamonti a patteggiare questa pena, in tanti hanno fatto notare che attualmente il campionato è fermo e quindi il giovane attaccante non salterà nessun match.

Una situazione particolare e una squalifica ‘strana’ con Pinamonti che continua comunque il suo periodo complicato. L’attaccante ha iniziato in malo modo la stagione e vuole ripartire meglio in vista del prossimo anno. Intanto questa squalifica lo ferma, uno stop particolare e il rinvio al 2023.