La Francia esulta grazie a Rabiot e Giroud: poker all’Australia

La Francia batte l’Australia all’esordio del Mondiale di Qatar 2022 grazie a Adrien Rabiot e Olivier Giroud

Da poco è finita la quarta partita di questo terzo giorno del Mondiale di Qatar 2022. Una giornata fatta di sorprese, come la vittoria dell’Arabia Saudita con l’Argentina. Per la Francia era importante battere l’Australia visto il pareggio tra Danimarca e Tunisia. Non era semplice, nessuna partita al Mondiale lo è. Ma Didier Deschamps può esultare grazie a diversi giocatori della Serie A, come Adrien Rabiot e Olivier Giroud.

Parte però meglio l’Australia, che va in vantaggio a sorpresa grazie al gol di Goodwin al 9′. Un colpo duro da assorbire e infatti gli australiani sfiorano anche lo 0-2. Il tempo di assestarsi e che anche Theo Hernandez entri nei meccanismi dopo l’infortunio di suo fratello Lucas, proprio in occasione del gol del momentaneo 0-1.

Francia-Australia 4-1: gol di Giroud, Rabiot e Mbappe

Il pareggio arriva grazie a Adrien Rabiot, autore di una splendida prestazione, su assist di Theo Hernandez al 27′. E 5′ dopo, il centrocampista della Juventus fa un blitz in area e mette il pallone sui piedi di Giroud che a porta vuota non può sbagliare. Nello scorso Mondiale, quello vinto in Russia, l’attaccante del Milan non aveva nemmeno mai tirato in porta. La qualità della Francia è tanta, Mbappe fa letteralmente ciò che vuole e firma proprio lui il 3-1.

Proprio Mbappe successivamente con un assolo serve a Giroud il pallone del definitivo 4-1. Un gol storico che permette al centravanti di eguagliare il record all-time di Thierry Henry con 51 reti con la maglia della Nazionale francese.