Roma, dopo il caso Karsdorp si torna sul mercato? Il piano di Tiago Pinto

Il caso Karsdorp tiene botta in casa Roma. Tiago Pinto lavora per aiutare Mourinho, spunta il nome dal mercato.

Mentre il campionato è fermo per i Mondali, c’è chi è impegno a risolvere questioni interne. In alcuni casi anche spigolose. Lo sanno bene in casa Roma, dove si è aperto il caso Karsdorp proprio in occasione dell’ultima partita giocata dalla squadra giallorossa. Le parole di Josè Mourinho nel post partita della sfida contro il Sassuolo, hanno di fatto scoperchiato quello che sembra a tutto gli effetti un vaso di Pandora.

Sembrava, però, che con l’avvento della sosta si potesse puntare a ricucire i rapporti tra le parti. Solo un’idea, per il momento. Si, perché si è vero che Karsdorp è stato convocato per la tournée della Roma in Giappone, è altrettanto vero che il giocatore non si è presentato per la ripartenza degli allenamenti a Trigoria.

Roma, caso Karsdorp: Tiago Pinto guarda al sostituto

Servirà un chiarimento, ed è auspicabile che proprio Josè Mourinho entri in campo per cercare di risolvere la situazione. Almeno provarci, per evitare che gli animi possano ulteriormente inacidirsi. Al netto di tutto, però, la società sta già guardando oltre, soprattutto nel caso in cui (come pare probabile) alla fine Karsdorp dovesse lasciare la capitale.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome sul quale potrebbe spingere proprio Tiago Pinto porterebbe in casa Sampdoria. Bartosz Bereszynski, infatti, è un elemento che godrebbe della stima della società ed anche dell’allenatore, e dunque utile per andare anche a rimpiazzare il possibile partente Karsdorp. Altri nomi portano all’esterno: da Odriozola a Bellerin, Tiago Pinto sta per intavolare il piano di azione.