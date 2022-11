Infortunati Roma, allarme Belotti e novità Pellegrini e Wijnaldum

Tiene banco il capitolo infortunati Roma in vista della ripresa del campionato. Mourinho spera di potere recuperare diversi acciaccati entro un mese e mezzo prima della seconda parte di stagione

Suona l’allarme Belotti per Mourinho. Il centravanti giallorosso ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi e non è escluso che l’ex Torino possa stare fermo per diverse settimane. Il tecnico portoghese spera di poter recuperare il centravanti prima del match tra Roma-Bologna, sfida della 16^ giornata di Serie A.

Detto questo, occhio anche alle condizioni di Pellegrini, fermatosi la scorsa settimana per un problema agli adduttori. Il capitano giallorosso potrebbe tornare a disposizione senza problemi alla ripresa del campionato in vista del match contro i rossoblù di Thiago Motta.

Detto questo, massima attenzione anche ai tempi di recupero di Wijnaldum. Il centrocampista olandese prosegue spedito il suo piano di recupero in vista del ritorno in campo. Difficilmente, però, l’ex PSG tornerà a disposizione per la 16^ giornata.

Infortunati Roma, quando torna Wijnaldum?

Come accennato, i tempi di recupero di Wijnaldum potrebbero dilungarsi oltre gennaio. Il centrocampista olandese potrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni solamente a metà-fine gennaio per poi tornare in campo nel mese di febbraio.

Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura, ma il recupero dell’ex PSG procederà con calma senza pressioni. Nessun allarme per Dybala: la Joya, anche se non al 100% resta tra i convocati dell’Argentina e prenderà parte al Mondiale.