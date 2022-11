Brasile-Serbia fa già tremare Allegri, la notizia è pessima: il motivo

Brasile-Serbia andrà in scena domani alle ore 20:00 e, a tal proposito, è arrivata una notizia che non farà piacere ad Allegri e alla Juventus.

Manca ormai pochissimo per un altro prima match che andrà in scena domani sera alle ore 20:00. Il Brasile, infatti, da nazionale favorita per la vittoria finale della competizione, sfiderà la Serbia. Proprio a tal proposito, tuttavia, è arrivata una notizia che preoccupa di rimando anche Massimiliano Allegri.

La Serbia, quindi, si sta preparando per scendere in campo e mettercela tutta all’esordio contro il Brasile. Una tra le nazionali più ostiche da dover affrontare nel percorso dei Mondiali in Qatar.

A preoccupare, ora come ora, dopo le dichiarazioni del CT serbo, Dragan Stojkovic, sono le condizioni fisiche di Filip Kostic. L’esterno, fondamentale nelle ultime gare con la Juventus, è fermo ai box per un problema muscolare. Le ultime.

Brasile-Serbia si avvicina e la notizia sulle condizioni di Kostic non fa restare tranquilli: le parole del CT serbo

Dragan Stojkovic, intervenuto in conferenza stampa per la Serbia, ha aggiornato di rimando anche i tifosi bianconeri sulle condizioni di Filip Kostic. L’esterno della Juventus ha rimediato un problema muscolare che non lascia sereni.

“Kostic – ha affermato Stojkovic in conferenza prima del Brasile – è il nostro unico punto interrogativo. Soffre di un problema muscolare dall’ultima gara contro la Juventus. La sua assenza potrebbe essere un grosso problema per noi“. Una notizia questa che non rassicura il gruppo serbo e con esso tutti i tifosi della nazionale. Così come non rassicura anche Massimiliano Allegri che attende ora di saperne di più.