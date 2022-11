Mondiali, non solo Lukaku: infortunio per il top, tifosi in ansia

Non solo Romelu Lukaku: ai Mondiali in Qatar c’è un altro top player che si è infortunato. Tifosi in ansia, attesa per gli esami clinici.

I Mondiali in Qatar sono iniziati da tre giorni e già numerosi volti noti hanno dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Se Romelu Lukaku sembra costretto a saltare almeno la gara di esordio del suo Belgio, c’è chi la prima partita l’ha già giocata. Tra questi c’è anche Harry Kane, centravanti dell’Inghilterra.

La Nazionale inglese ha battuto l’Iran senza particolari difficoltà, ma il commissario tecnico Gareth Southgate deve fare i conti con il primo problema inaspettato che rischia di compromettere i suoi piani.

Inghilterra, infortunio per Kane ai Mondiali

L’attaccante e capitano dell’Inghilterra, proprio durante la gara contro l’Iran, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a circa quindici minuti dalla fine. Il motivo? Un tocco duro alla caviglia destra subito intorno al minuto 50. Dopo aver provato a stringere i denti, il giocatore inglese ha alzato bandiera bianca ed ha lasciato il posto a Callum Wilson, uscendo dal campo zoppicando.

Per questo motivo verrà sottoposto ad esami clinici più approfonditi per comprendere l’effettiva entità dell’infortunio. Intanto, però, sono arrivate le prime rassicurazioni di Southgate: “Penso che Kane stia bene, ha continuato a giocare. L’ho sostituto perché potevamo permettercelo a quel punto del match”.