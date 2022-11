Brasile spaziale, Serbia ko: chilena incredibile di Richarlison

Il Brasile batte la Serbia grazie a uno straordinario Richarlison, autore di una doppietta: una grande intuizione di Tite

Esordio anche per il Brasile a Qatar 2022, l’ultime delle big a scendere in campo nel Mondiale. A vincere è la Seleçao, grazie a una doppietta splendida di Richarlison. Una grande intuizione di Tite, che lo ha tenuto in campo convinto che avrebbe risolto la partita. E così è stato. Quella della Serbia è stata una buona partita, ma contro così tanta qualità è francamente complicato fare di più.

Vlahovic, subentrato al 66′ al posto di Mladenovic, ha avuto un impatto sulla partita molto complicato. Tanti palloni persi e sostanzialmente sovrastato da Thiago Silva e Marquinhos. Ma l’attaccante della Juventus è entrato in un momento super favorevole al Brasile, proprio quando i fantasisti si stavano ‘sfogando’ sull’avversario.

Brasile-Serbia, Richarlison strepitoso

Il primo gol di Richarlison è su una respinta, un gol da centravanti purissimo. Come quando la palla arriva addosso all’attaccante perché, semplicemente, attratta. Ma il secondo gol è di una bellezza spaventosa, di chilena, una rete che potrebbe essere già eletta come la più bella del Mondiale. Dopo il 2-0 è stato dominio puro, una sfilza di tiri in porta salvati solo da Milinkovic-Savic.

Il Brasile ha la rosa più forte del Mondiale e oggi lo ha dimostrato, tra l’altro anche giocando bene. Quando la Serbia -autrice di un fantastico primo tempo- è calata, la qualità brasiliana ha surclassato gli uomini di Stojkovic. La Seleçao raggiunge la Svizzera a quota tre punti nel girone.