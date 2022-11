Calciomercato Inter, scelta fatta per il futuro: addio a gennaio

Calciomercato Inter, novità per un elemento della rosa: la dirigenza nerazzurra ha deciso per una cessione a gennaio, dopo l’annata deludente.

La sosta dei Mondiali sta servendo a molti club per riflettere sulla propria rosa e ponderare come muoversi nella prossima finestra di calciomercato, che aprirà a gennaio. E sta servendo anche a tanti giocatori per fare i conti con le proprie opportunità di carriera, specialmente dopo una prima parte di stagione molto deludente.

È di cose del genere che si sta discutendo in casa Inter in questi giorni, dove sotto la lente d’osservazione c’è il rendimento di un giocatore che sta diventando un peso per la rosa. Si sa che il club nerazzurro ha problemi economici legati alla situazione di Suning, e deve vendere o alleggerire il monte ingaggi. L’Inter deve anche guardare al futuro con investimenti mirati e giovani di prospettiva, come ha fatto tra i pali con Onana, arrivato a zero.

Il camerunense ha preso ormai il posto di Handanovic, ma di fatto ha anche reso inutile per il momento pensare ad altri portieri. Un problema che si riflette quindi su un altro possibile numero 1 nerazzurro, che pareva destinato a ereditare i guantoni dell’estremo difensore sloveno, e invece oggi si ritrova a essere un esubero. Per lui si profila ormai un addio a gennaio.

Radu, ennesimo flop alla Cremonese, l’Inter pensa a una nuova cessione

Il nome sul taccuino dei partenti è (di nuovo) Ionut Radu. Il 25enne portiere rumeno, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, sta deludendo anche alla Cremonese, dove conta appena 9 presenze in Serie A. Prestato alla neopromossa per fare il titolare, a metà ottobre ha perso il posto a causa di un infortunio al gomito, e ormai Carnesecchi lo ha scavalcato nelle gerarchie di Alvini.

I tifosi dell’Inter non hanno un buon ricordo di lui, a causa della catastrofica prestazione contro il Bologna nella passata stagione, e anche a Cremona la sua esperienza parrebbe chiusa. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter starebbero ora cercando di piazzarlo altrove. Radu avrebbe mercato soprattutto in Francia, mentre per restare in Italia bisognerebbe attendere più avanti, probabilmente in estate.