Calciomercato Juventus, nome low cost per la fascia: servono 15 milioni

La Juventus guarda al mercato low cost, per portare il terzino in bianconero la società potrebbe anche sborsare ‘solo’ 15 milioni.

E’ già tempo di mercato anche in casa Juventus. I bianconeri, dopo un inizio di stagione disastroso, culminato nell’eliminazioni ai gironi di Champions League, si sono ripresi nelle ultime settimane prima della sosta.

Allegri è riuscito ad infilare un filotto di vittorie consecutive e a tornare in zona Champions League. Il club bianconero a questo punto sta guardando al mercato anche per puntellare la rosa e permettere quindi al tecnico toscano di avere una formazione ancora più completa, soprattutto in alcuni ruolo non completamente coperti come il terzino sinistro.

Il problema si sposta però sul piano economico, con i bianconeri che comunque non vorrebbero certo pagare uno sproposito. Ecco quindi che gli uomini mercato della Juventus avrebbero individuato in Joakim Maehle dell’Atalanta il profilo ideale.

Juventus, idea Maehle per gennaio: l’Atalanta chiede 15 milioni

Stando a quanto riporta l’Eco di Bergamo i nerazzurri sarebbero restii a cedere il calciatore già in questa sessione. Scartate a priori le ipotesi di prestito con diritto o di prestito con obbligo di riscatti, alla Juventus rimarrebbe come unica ipotesi l’acquisto a titolo definitivo.

Da Bergamo fanno sapere le cifre: 15 milioni. I nerazzurri, che hanno pagato il calciatore 10 milioni, vorrebbero farci una discreta plusvalenza. Una cifra che comunque sarebbe affrontabile da parte della Juventus rientrando perfettamente nel budget ipotetico per l’eventuale operazione.