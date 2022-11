Napoli, arriva il Real Madrid: Ancelotti punta il titolare azzurro

Il Napoli di Spalletti sta dominando la Serie A, ma deve stare attento all’interessamento del Real di Ancelotti per un azzurro.

Il Napoli ha concluso la prima parte di stagione con il successo contro l’Udinese, confermandosi nettamente al primo posto in classifica. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, guida il campionato di Serie A con un vantaggio di ben otto punti sul Milan secondo.

Juventus ed Inter, invece, sono ancora più distanti, visto che hanno un distacco, rispettivamente, di dieci ed undici punti. Il Napoli non ha solo dominato in Italia, ma anche in Europa. I partenopei, di fatto, sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale, dove incontreranno l’Eintracht Francoforte, comandando sin da subito il proprio girone, nonostante la presenza del Liverpool di Jurgen Klopp.

Luciano Spalletti ha saputo far quadrato attorno ad un gruppo su quale aleggiava più di qualche dubbio, soprattutto per gli addii eccellenti che si sono susseguiti la scorsa estate. Tra i perni principali di questo super Napoli bisogna sicuramente annoverare Stanislav Lobotka che, però, è finito sotto le mire di una big europea.

Napoli, il Real Madrid di Ancelotti su Lobotka: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale, ‘tuttomercatoweb.com’, il Real Madrid è sulle tracce del centrocampista slovacco. Lobotka è il principale candidato per prendere la pesantissima eredità di Luka Modric e Toni Kroos. Il nome del giocatore del Napoli è stato segnalato dallo stesso Carlo Ancelotti.

Tuttavia ogni discorso di una possibile cessione a titolo definitivo è rimandato al prossimo giugno, considerando che Lobotka si trova benissimo in maglia azzurra. Anche perché è ormai prossimo il rinnovo del contratto con il Napoli a 3 milioni di euro a stagione fino al 2027, con opzione per il 2028.