Serie A, il dirigente fa chiarezza sul bomber: l’annuncio è una manna

Arriva l’annuncio che in molti stavano aspettando il dirigente di Serie A fa chiarezza sul futuro del suo bomber principale.

Il mercato, complice la pausa per le nazionali, sembra essere entrato già nel vivo. Diverse le operazioni che i ds stanno mettendo in cantiere. Sia in entrata che in uscita. E diverse anche le voci che coinvolgono i calciatori che più si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione della Serie A.

Come ad esempio Marko Aranutovic, centravanti non più giovanissimo del Bologna che però, in terra felsinea ha trovato la sua consacrazione. Dopo un lungo girovagare, in gioventù è stato anche all’Inter, la scorsa stagione l’attaccante austriaco è arrivato a Bologna.

Una prima stagione ad alto livello, con 15 centri complessivi. E adesso la prospettiva è quella di migliorare ancora. Già perché in questa prima parte di stagione Arnautovic è già a quota 8 reti. Naturale quindi che su di lui si inizino ad addensare voci di mercato.

Serie A, da Bologna sono chiari: “Ecco il futuro di Arnautovic”

“Già in estate siamo stati molto chiari.” le dichiarazioni di Fenucci riportate da Pazzidifanta.com. “Non è cedibile. Non lo daremo via, siamo stati chiari. La nostra linea è sempre la stessa dell’estate.”

Anche sugli altri pezzi pregiati della rosa il dirigente felsineo sembra avere le idee molto chiare: “I rinnovi al momento sono la nostra priorità. Stiamo lavorando a quello di Dominguez, ma c’è anche la situazione Orsolini. Speriamo nella collaborazione di calciatori e agenti. Non parlo dei singoli casi, però purtroppo ultimamente va molto di moda portare i calciatori a scadenza per avere potere maggiore in sede di trasferimento.”