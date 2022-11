Berrettini in campo in Davis? Italia, la scelta è definitiva

Dopo ore di attesa è ufficiale la decisione dell’Italia. Gli azzurri saranno impegnati in Coppa Davis contro l’insidioso Canada.

La giornata odierna può diventare storica per l’Italia di Coppa Davis. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, affronteranno il Canada nella semifinale della competizione a Malaga. La Nazionale italiana parte sfavorita, ma affronterà i nord americani con l’obiettivo di tornare dopo anni in finale di Davis, un risultato che sarebbe comunque storico.

Il Canada affronta gli azzurri con la coppia di giovani talenti Denis Shapovalov e Felix Auger Aliassime, affiancati dall’esperienza di Vasek Pospisil e dal capitano Frank Dancevic. L’Italia gioca in formazione rimaneggiata, complice l’assenza per infortunio del suo numero uno Jannik Sinner.

Nelle ultime ore sono nate presunte voci riguardo la possibile presenza di Matteo Berrettini in semifinale. L’azzurro è approdato in Spagna da semplice tifoso, ha esultato nel match contro gli Stati Uniti, ma erano possibili voci su una clamorosa sua presenza in semifinale. D’altronde il tennista romano ha partecipato ieri senza problemi all’allenamento.

Italia, la notizia è ufficiale

Dopo ore di attesa e curiosità alla fine è arrivata la notizia ufficiale. Matteo Berrettini non prenderà parte alla semifinale contro il Canada, la coppia azzurra di singolare sarà ancora composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, chiamati a fare la storia del tennis italiano.

Il primo match andrà in scena sui canali Rai con la prima sfida tra Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov, poi ci sarà il secondo match tra Musetti e Felix Auger-Aliassime. i due sono tra i principali talenti del tennis mondiale e l’azzurro proverà a strappare l’impresa. Eventualmente ci sarà il doppio dove l’Italia si affida all’esperienza di Fabio Fognini e Simone Bolelli, chiamati ad aiutare gli azzurri a raggiungere la storia.