Calciomercato Inter, Marotta studia la manovra per il doppio colpo a gennaio

L’Inter già pensa al mercato e valuta alcuni nomi per gennaio. Marotta punta interessanti profili per il mercato di riparazione.

L’Inter di Simone Inzaghi ha affrontato un inizio di stagione piuttosto difficile. La società nerazzurra ha realizzato un mercato di ottimo livello, blindando tutte le stelle e rinforzando la rosa con incastri giusti ‘per la panchina’ e soprattutto con il ritorno di Romelu Lukaku. I vice campioni d’Italia erano, agli occhi di tutti, più forti rispetto alla scorsa stagione, ma inzaghi ha avuto un inizio campionato terribile.

Cinque sconfitte nelle prime quindici partite di Serie A, un rendimento deludente che ha portato la squadra milanese solo al quarto posto in classifica, a pari merito con la Lazio e molto distante dal Napoli capolista. La sfida con gli azzurri, ad inizio 2023, sancirà un match cruciale per la stagione dei nerazzurri ed una mancata vittoria chiuderà definitivamente le speranze per lo scudetto.

Inzaghi ha superato, anche abbastanza a sorpresa, il girone di Champions League, eliminando una corazzata come il Barcellona di Xavi. Grande attesa ora per gli Ottavi di finale dove Lautaro e compagni sfideranno i portoghesi del Porto, in un doppio confronto che si preannuncia molto equilibrato.

Inter, si pensa un doppio colpo

Nella sessione invernale di gennaio i nerazzurri proveranno a rinforzare la rosa, ovviamente con un occhio importante al bilancio. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell’interessa del club nerazzurro per due calciatori nello specifico, l’americano del Valencia Musah e l’attaccante francese Marcus Thuram. Il club nerazzurro analizza nomi interessanti e valuta profili low cost.

Il Valencia vuole subito soldi per il giovane talento a stelle e strisce mentre l’Inter offre un prestito con obbligo di riscatto. Situazione più complicata per Thuram: l’attaccante francese è in scadenza, sul calciatore ci sono diverse big di mercato ma la società vuole anticipare a gennaio per evitare ulteriori aste. Serve cedere e i principali candidati all’addio sono Gagliardini e Gosens, entrambi calciatori in uscita.