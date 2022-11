Inter, blitz a Doha: Marotta punta il colpo per gennaio

L’Inter ha messo nel mirino il rinforzo ideale da regalare a gennaio al tecnico Inzaghi. L’Ad Marotta prepara il blitz a Doha.

L’Inter riflette in vista della prossima sessione di mercato. La prima parte della stagione si è chiusa in crescendo e la squadra, in Serie A, ha il secondo miglior attacco (34 reti) dietro soltanto il Napoli (37). Le condizioni di Romelu Lukaku, poco più di una comparsa in questi mesi, e la crisi di Joaquin Correa preoccupano però l’amministratore delegato Beppe Marotta. Il quale, a gennaio, vorrebbe quindi regalare a Simone Inzaghi un nuovo innesto per il reparto offensivo.

Il preferito è Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Il francese, fin qui, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute dai teutonici, facendo sapere di essere intenzionato a trasferirsi altrove al termine del campionato. L’Italia, in tal senso, rappresenta una destinazione più che gradita tuttavia sono diversi gli ostacoli che complicano i piani della Beneamata.

In primis, la concorrenza. Il profilo del classe 1997 piace a diverse altre società tra cui il Bayern Monaco, intenzionato ad ingaggiarlo a parametro zero in estate. Ecco perché Marotta, da ormai qualche giorno, ha iniziato a muoversi al fine di acquistarlo già alla riapertura del mercato. I contatti con i tedeschi sono scattati e a stretto giro di posta andrà in scena il primo incontro ufficiale tra i due club.

Inter, Marotta prepara il blitz per Thuram

Il meeting, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, andrà in scena a Doha. Nell’occasione il Gladbach chiederà 10 milioni cash per lasciar partire il proprio gioiello, autore di 13 reti e 4 assist in 17 apparizioni. Troppo per l’Inter, ma la trattativa è appena agli inizi. L’Inter, infatti, conta di incamerare risorse fresche dalle cessioni a titolo definitivo di Robin Gosens e Roberto Gagliardini.

Il primo, in particolare, è seguito da mezza Bundesliga mentre il secondo è nel mirino della Cremonese e del Monza. Due addii che consentirebbero ai nerazzurri di ottenere proprio i fondi da destinare poi al Borussia. Si preannunciano giorni frenetici per Marotta chiamato, al tempo stesso, a formulare pure una proposta convincente per Thuram. La punta, intanto, non ha fretta di scegliere. Ora c’è un Mondiale da vivere in pieno, per il futuro si vedrà. L’inter è una meta possibile, non l’unica.