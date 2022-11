Calciomercato Salernitana, chiamata all’Udinese: arriva a gennaio?

La Salernitana è pronta al colpo di mercato a gennaio. Già sarebbero stati presi contratto con il club in merito al trasferimento.

Anche la Salernitana si sta già guardando attorno in vista del mercato di gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Davide Nicola. La dirigenza granata, nella persona di Morgan De Sanctis, sta già prendendo contatti per chiudere l’acquisto di un calciatore.

Si tratta di Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese. Come riporta il portale TuttoSalernitana, il club granata avrebbe già iniziato a sondare il terreno e verificare la disponibilità dell’Udinese a cedere il calciatore.

In questi giorni infatti ci sarebbero stati i primi approcci tra il direttore sportivo dei granata, tra l’altro anche ex calciatore dell’Udinese, Morgan De Sanctis e il suo omologo Pierpaolo Marino al fine di capire se ci sono i margini per un affondo.

Salernitana, pronto un triennale per Nuytinck. Si aspetta la risposta dell’Udinese

Il piano dei granata per arrivare a Nuytinck è già stato definito, con il club pronto a mettere sul piatto un contratto triennale per riuscire a portare il calciatore 32enne in Campania. La scadenza del contratto nel 2023 inoltre facilita e non poco le cose alla Salernitana che può fare leva sulla necessità da parte dell’Udinese di cedere il calciatore adesso che può ancora ricavare qualcosa dal cartellino.

In questa stagione Nuytinck sta trovando poco spazio nell’Udinese. Solo 6 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia per il calciatore olandese. Numeri decisamente bassi che potrebbero spingere per una decisione drastica: cambiare aria già a gennaio, magari accettando proprio la proposta della Salernitana.