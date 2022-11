Inter, cambio di strategia sul mercato: rinnovo vicino, sorride Inzaghi

L’Inter ha un piano per arrivare al rinnovo di un suo importante giocatore, in scadenza a giugno. Simone Inzaghi gioisce per il suo pupillo.

L’Inter è notoriamente alle prese con tanti problemi, in campo ma soprattutto fuori, per quanto riguarda la gestione economica del club. Problemi che stanno seriamente limitando il mercato in entrata del club milanese, e anche condizionando in negativo il tema dei rinnovi. Simone Inzaghi spera che gli elementi chiave della rosa vengano confermati, e adesso giungono buone notizie su uno di essi.

Anche perché Marotta e Ausilio devono accelerare sul fronte dei rinnovi, visto che la rosa nerazzurra vede addirittura dieci nomi in scadenza a giugno. Il rischio è di vedere l’Inter smembrata, con le partenze di giocatori molto importanti come Handanovic, Skriniar, De Vrij, Darmian, Gosens e Dzeko, solo per fare alcuni esempi. Con i problemi economici del club, non sarà facile sciogliere tutti questi nodi, ma c’è ottimismo.

Soprattutto per quanto riguarda uno dei giocatori che da qualche anno è una colonna nerazzurra, divenuto un giocatore centrale della rosa che ha vinto lo scudetto del 2021 con Conte in panchina. Nulla è ancora firmato su carta, ma ci sono buone notizie per Inzaghi, che inoltre apprezza molto questo specifico giocatore.

De Vrij vicino al rinnovo con l’Inter: il piano della dirigenza

Il difensore olandese Stefan de Vrij, 31 anni a febbraio, è in cima ai pensieri del suo allenatore, con cui ha già lavorato alla Lazio tra il 2016 e il 2018. Visto il rischio di perdere anche il compagno di reparto Skriniar a parametro zero, Marotta e Ausilio si stanno apprestando a trattare con l’ex Feyenoord. Lo riporta il ‘Corriere dello Sport’, che ha spiegato il piano dell’Inter per il rinnovo.

L’idea sarebbe quella di convincere il giocatore a rinnovare a cifre più basse di quelle stimate nei mesi scorsi, considerando anche che sta superando i 30 anni. “Qualora le pretese del difensore non fossero esagerate, allora salirebbero le quotazioni per una conferma” scrive il quotidiano sportivo. Attualmente, all’Inter De Vrij guadagna 3,8 milioni di euro l’anno.