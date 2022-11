Colpo di scena Lazio, si va verso il rinnovo: Sarri esulta

La Lazio vuole accontentare ancora una volta Maurizio Sarri: è pronto il prolugamento di contratto per il suo pupillo. Ecco i dettagli.

La Lazio è andata alla sosta per i Mondiali con sul groppone la brutta sconfitta per 3-0 con la Juventus, ma le cose per il club biancoceleste non stanno comunque andando male. Nonostante qualche blackout, che abbiamo visto anche in Europa League, i ragazzi di Maurizio Sarri stanno offrendo un gran bel gioco e conducendo una stagione molto positiva.

Il quarto posto in Serie A, a soli 3 punti dal Milan secondo, è il fiore all’occhiello di un’annata in cui il tecnico toscano ha veramente strabiliato tutti con la sua squadra. In particolare alcuni elementi, su cui magari all’inizio si puntava poco. Oggi, però, l’obiettivo del club biancoceleste è soprattutto porre basi solide per il proprio futuro, a partire dai rinnovi di contratto dei giocatori chiave.

Uno in particolare sta venendo valutato in queste ore dalla dirigenza. E si tratta di una notizia che non può che far felice Sarri, che di recente ha avuto modo di sottolineare quanto tenga a questo giocatore. “Da uno come lui pretendo la doppia cifra nei gol, se no è uno spreco di talento” aveva detto.

La Lazio va di rinnovo: pronto il prolungamento per Zaccagni

Mattia Zaccagni si è rivelato uno dei grandi leader di questa Lazio sarriana, e dopo le buone cose fatte vedere l’anno scorso, oggi sta convincendo ancora di più. Nella stagione 2021/2022 ha chiuso con 5 gol e 7 assist complessivi, ma in questa annata è già a quota 5 reti e 4 assist, e può migliorarsi ancora.

Le aspettative dell’allenatore sembrano quindi potersi concretizzare, confermando il colpo fatto dalla società biancoceleste nell’estate 2021, acquistando l’attaccante per 7,3 milioni dal Verona. Adesso, per lui si parla di prolungamento, legandolo al club almeno fino al 2027, nonostante l’attuale scadenza sia datata al 2025. Ma la Lazio non vuole correre rischi.