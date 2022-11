Lionel Messi trascina l’Argentina alla vittoria: Messico ko

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Argentina ed il Messico con il risultato di 2-0 a favore della squadra guidata da Scaloni.

La prima occasione capita al Messico con Moreno che, però, non riesce ad impattare il pallone a due passi da Martinez. L’Argentina cerca di premere, ma non riesce ad essere assolutamente pericolosa. Al 34’ arriva la prima conclusione della gara degli argentini, che ci provano con la punizione di Messi respinta da Ochoa.

Il primo tempo si conclude con un altro calcio da fermo, questa volta per il Messico, battuto da Vega: parata plastica da parte di Martinez. La seconda frazione di gara si apre con un’altra punizione calciata da Messi, ma il suo tentativo termina altissimo sopra la traversa della porta difesa da Ochoa.

Al 62’ il Messico prova a ripartire in contropiede con Lozano, che, però, non viene seguito dai propri compagni e perde la sfera. Dopo appena tre minuti, arriva il gol dell’Argentina che passa in vantaggio con Messi, il quale batte Ochoa con un tiro rasoterra dai 20 metri che termina all’angolino.

L’Argentina chiude la pratica Messico con il gol di Fernandez

J.Alvarez, esattamente al 78’, sbuca sulla sinistra e la mette in mezzo per Messi che, però, viene anticipato al momento della conclusione da un ottimo intervento da parte di Gutierrez. All’87’ arriva il raddoppio dell’Argentina con il bellissimo tiro a giro di Enzo Fernandez, servito da Messi su azione da calcio d’angolo.

Gli ultimi minuti della gara sono pura accademia per la squadra guidata da Scaloni. Con questo successo, l’Argentina si porta a pari punti con l’Arabia Saudita e dovrà battere la Polonia di Lewandowski, che guida il girone con quattro punti, per essere certa di staccare il pass per gli ottavi di finale .