“Sì, può farlo…”: riscatto Argentina, arriva la rivelazione su Dybala

L’Argentina ha perso alla prima contro l’Arabia Saudita. Ora la squadra di Scaloni è perciò alla ricerca del riscatto. Contro Polonia e Messico è, infatti, vietato sbagliare. È arrivata anche un’opinione ben precisa su Paulo Dybala.

Intervenuto in diretta sul canale ‘Twitch’ di ‘Tv Play’, l’ex attaccante di Udinese, Napoli e Atalanta, German Denis ha parlato così della sconfitta dell’Argentina alla prima in Qatar: “Penso nessuno si aspettasse un’Arabia Saudita così, con una metodologia di gioco simile alle grandi europee, con una linea molto alta. Poi loro hanno fatto due tiri in porta e due gol. L’Argentina ha cercato di rompere quella linea con gli inserimenti di mezzali ed esterni”.

“Ci sono mancati – ha continuato l’attaccante del Real Calepina – i passaggi giusti per concretizzare. Contro uno stile di gioco che è difficile da affrontare. Vincere la competizione è difficile per tutti. Anche perché è un Mondiale atipico, ma penso che l’Argentina arriverà lontano e darà fastidio“.

Mondiali, dall’Argentina a Dybala e non solo: le parole di German Denis a ‘Tv Play’

German Denis, poi, ha proseguito con il proprio discorso a ‘Tv Play’ parlando più nello specifico dei giocatori della Seleccion: “Secondo me Dybala si può adattare tranquillamente al 4-3-3, mettendolo un po’ a destra, con Di Maria a sinistra. O magari Messi più avanti o a destra con Dybala più trequartista, penso possa adattarsi”.

Dando uno sguardo all’attaccante del Napoli, ha affermato: “Il Cholito è un grande attaccante, però dobbiamo sapere che davanti ci sono Lautaro Martinez e Julian Alvarez che è in formissima. Simeone però ha fatto il suo per essere considerato”.

“Chi mi prendo tra i due? Sono entrambi forti, ad oggi è più pronto Lautaro, Julian è al primo anno di City, si sta abituando bene alla Premier e non è facile, ma in questo momento Lautaro arriva più facilmente al gol”.