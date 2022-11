“Un circo, adesso basta”: Adani scatenato per Messi, accuse durissime

Sta facendo discutere il commento tecnico di Daniele Adani in telecronaca durante la partita tra Argentina e Messico

L’Argentina ha vinto nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale contro il Messico, grazie ai gol di Messi e di Enzo Fernandez. Due reti molto belle, che hanno esaltato il pubblico argentino presente in Qatar. Ma non solo. Hanno esaltato anche i telecronisti di Rai Sport, soprattutto Daniele Adani, che era al commento tecnico della partita.

Adani si è lasciato andare a un’esultanza incredibile, soprattutto al gol di Messi. Una rete attesa dai tifosi Albiceleste che possono tirare un sospiro di sollievo, così come lo staff tecnico: emblematica l’espressione in volto di Aimar al momento del gol. Ma tornando al commentatore di Rai Sport, ha ricevuto sia delle critiche, ma anche degli elogi sui social.

Argentina-Messico, quante critiche per Adani

Il giornalista e sociologo Pippo Russo si è così espresso su Lele Adani sul suo profilo Twitter: “E’ diventato un circo, adesso basta. La Rai non può presentarlo, ha sovrastato il telecronista e ha urlato da cavernicolo. Non è accettabile”. Ci va giù pesante anche il direttore Fabio Ravezzani: “Paolo Valenti una volta mi disse che la sovrabbondanza in telecronaca è come l’olio nell’insalata, non bisogna mai metterne troppo. Adani ne ha rovesciato un barile questa sera”.

I social restano comunque un po’ divisi, com’è del resto il modo di fare di Adani. Ci sono anche degli elogi per l’enfasi con il quale l’ex difensore ha commentato il gol di Messi. Basta pensare alle esultanze degli altri telecronisti e commentatori tecnici degli altri Paesi. Insomma, il gol di Messi ha fatto discutere non solo per la sua straordinaria bellezza e importanza, ma anche per altro.