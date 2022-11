Calciomercato Inter, Esposito torna in Italia: la destinazione spiazza i tifosi

L’Inter e Marotta in particolare sono al lavoro costante per provare a migliorare la rosa e le risorse della società nerazzurra.

Dopo un inizio di stagione complicato in casa Inter si lavora con decisione sul mercato. Il club nerazzurro valuta alcuni nomi, sia in Italia che all’estero, e sono al lavoro per capire chi può fare alla causa di Simone Inzaghi. Le difficoltà economiche complicano sicuramente la situazione ed eventuali arrivi sono legati alle cessioni.

La società valuta anche i giovani talenti, usciti dalla ‘Cantera’ nerazzurra, divisi tra coloro che potrebbero rientrare alla base e chi invece appare destinato ad una nuova cessione. Negli ultimi potrebbe esserci il giovanissimo talento, di origini campane, Sebastiano Esposito. C’erano grosse aspettative attorno al calciatore, ma finora non ha rispettato le attese.

Mesi fa era tra i candidati al Golden Boy (premio come giovane dell’anno), poi Esposito ha fallito due esperienze all’estero, prima al Basilea e poi all’Anderlecht. Sebastiano gioca ancora, a dire il vero, in Belgio, ma la situazione per lui non è semplice e presto potrebbe nuovamente cambiare maglia.

Inter, spunta il ritorno in Serie A per Esposito

Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà l’Inter potrebbe decidere di far rientrare nuovamente in Italia il gioiellino di Castellammare. Esposito sta trovando poco spazio in Belgio e di conseguenza la squadra nerazzurra valuta nuove collocazioni dove trovare maggior minutaggio.

Il Lecce sarebbe pronto a presentare un’offerta di prestito per far tornare Esposito in Serie A, presentandogli un’avventura che gli consentirebbe di tornare nel nostro calcio. Il club pugliese punta molto sul calciatore e vorrebbe Esposito in prestito secco per circa un anno e mezzo. La società nerazzurra e il calciatore valutano.