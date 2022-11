“Mi piacerebbe tornare”: Inter, senti l’ex. C’è la ‘confessione’ improvvisa

Inter, senti il grande ex ora come parla: “Mi piacerebbe tornare in Italia”. Ecco che arriva la rivelazione improvvisa

Si gode la sosta Mondiale, nella speranza di non ricevere brutte notizie dal Qatar. L’Inter di Simone Inzaghi ricarica le batterie in vista della ripresa, quando a San Siro sarà ospite il Napoli capolista, per una gara che avrà giocoforza il sapore di lotta Scudetto. Anche perché con una vittoria i nerazzurri potrebbero riaprire potenzialmente tutto.

Dopotutto la prima parte di stagione è stata alterna, seppur l’Inter abbia rialzato certamente la testa in questo autunno con un paio di vittorie cruciali. Sia in campionato che in Champions League. E con la consapevolezza del rientro a breve di Lukaku, che aggiungerà ulteriormente potenza all’attacco interista. Tutti temi da esplorare verso la gara col Napoli, che per il grande doppio ex di partenopei e meneghini è assoluto candidato allo Scudetto.

Inter, senti l’ex Benitez cosa rivela: “Mi piacerebbe tornare in Italia”

Grande doppio ex di Inter-Napoli che ha il nome e cognome di Rafa Benitez. Presente oggi all’evento ‘Next Gen Day’ di Torino, il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. E ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’, ha rivelato il suo desiderio di tornare presto in Serie A.

“Mi piacerebbe tornare in Italia, non lo nego – ha rivelato Benitez – Magari in un club competitivo e in lotta per obiettivi di livello. Le difficoltà però sono tante quando vai in una squadra che non ha molte risorse, perché devi avere almeno il progetto e la mentalità giusta per operare con esperienza”.