Calciomercato Roma, un ostacolo complica la cessione: Mourinho attende

Sembrava in dirittura d’arrivo l’operazione in uscita per la Roma. Qualcosa però potrebbe aver complicato la situazione per Mourinho.

E’ già tempo di calciomercato in Serie A. Con le bocce ferme per i Mondiali che in questo momento si stanno tenendo in Qatar, le società stanno lavorando per farsi trovare pronte a gennaio.

Non fa eccezione naturalmente la Roma, alla prese con alcune situazioni, soprattutto in uscita, che dovranno essere risolte nel prossimo mese di gennaio. Una di queste è quella legata all’attaccante Eldor Shomurodov, da tempo ormai ai margini della rosa giallorossa.

L’attaccante uzbeko, dopo una prima stagione a Roma in cui ha collezionato 40 presenze e 5 reti, in questa stagione è sceso in campo solo 5 volte. Legittimo quindi che sia il calciatore che la Roma cerchino una sistemazione adeguata. Secondo la Gazzetta dello Sport questa sistemazione potrebbe essere la Cremonese.

Roma, Shomurodov verso la Cremonese. Spunta però una pericolosa alternativa

La Roma dal canto suo sarebbe ben felice di cedere il calciatore in questa sessione di mercato. Sull’uzbeko ci sono diverse pretendenti, ma la soluzione Cremonese potrebbe essere quella che mette tutti d’accordo.

Il problema semmai è che la stessa cremonese potrebbe puntare su di un altro profilo: Thomas Henry. L’ex attaccante del Venezia, attualmente tra le fila dell’Hellas Verona, è in uscita dal club scaligero e potrebbe essere un profilo abbastanza adatto alle necessità in questo momento della Cremonese.