La Premier League bussa in casa Salernitana: quattro club sull’attaccante

Il calciatore della Salernitana al centro del calciomercato: ben quattro club di Premier League sono pronte a fare un’offerta.

La pausa per i Mondiali è anche l’occasione per i club nostrani di iniziare già a guardare al mercato di riparazione di gennaio. Sono diversi i club che stanno già mettendo in piedi operazioni in entrata e in uscita.

Ci sono poi di mezzo i Mondiali, laddove alcuni giocatori che si stanno mettendo particolarmente in mostra stanno iniziando ad attirare l’interesse di altre squadre. Come nel caso dell’attaccante senegalese della Salernitana Boulaye Dia.

L’attaccante giusto ieri ha timbrato la sua prima rete nella manifestazione nella vittoria del suo Senegal contro il Qatar. Il match, terminato 3-1 a favore degli africani ha visto il gol dell’attaccante della Salernitana. Un biglietto da visita che aumenta l’interesse attorno a lui.

Salernitana, in Premier pronta un’asta per Dia

Stando a quanto riporta il portale TuttoSalernitana.com sarebbero ben 4 le squadre pronte a fare un’offerta per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante senegalese. Le interessate sono tutte squadre di Premier League e sono West Ham, Leicester, Leeds ed Everton.

Il cartellino dell’attaccante al momento è ancora di proprietà del Villarreal, ma la Salernitana conserva un diritto di riscatto per una cifra fissata a 12 milioni. Probabile quindi che i granata, di fronte a questo grande interesse attorno al calciatore possano anticipare il riscatto e valutare le offerte in arrivo.