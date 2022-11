“Spero non accada più”: Italia, Mancini lo annuncia in diretta

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, non si nasconde e parla in diretta dell’Azzurra e del suo desiderio per il futuro.

La fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 si è quasi conclusa. Qatar fuori e Francia agli ottavi, mentre si attendono gli altri verdetti dal campo. L’Italia non può che osservare da casa quanto accade, perché la Nazionale ha mancato per la seconda volta consecutiva l’appuntamento più importante.

Un terremoto emotivo ma non solo, al quale la Federazione pensa e spera di poter trovare soluzione grazie al lavoro di Mancini e del suo staff, insieme ai talenti che stanno spuntando nel calcio italiano e ai calciatori che ormai rappresentano una certezza.

Il Ct è stato ospite di Fabio Fazio a ‘RAI 3’, durante la nota trasmissione ‘Che Tempo che Fa’, raccontando le sue sensazioni in queste settimane di fermo dei campionati per i Mondiali di calcio.

Italia, Mancini ribadisce: “Dobbiamo esserci sempre”

“Dispiace molto non essere ai Mondiali di Qatar. Io spero che non accada mai più, l’Italia dev’esserci sempre. Sicuramente è una kermesse particolare quest’anno, ma sempre meglio esserci. Europei? È stata un’emozione unica arrivata in un momento difficile, penso che abbia pesato anche questo”, ha affermato il Ct.

In collegamento era presente anche l’assistente e amico di Mancini nonché giocatore storico per l’Italia, Gianluca Vialli, che ha a sua volta dichiarato: “Nell’abbraccio dopo la vittoria degli Europei c’era tutto: l’aspetto sportivo, la gioia per un nuovo traguardo raggiunto, ma anche la paura che aveva condizionato entrambi per via delle mie condizioni di salute. È stato un abbraccio più bello di quando io gli passavo la palla e Roberto faceva gol”.