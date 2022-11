“4 milioni a stagione”: calciomercato Inter, c’è la mossa a sorpresa di Marotta

L’Inter e Marotta sono pronti alla mossa a sorpresa. Per una cifra attorno ai 4 milioni a stagione si può chiudere con la firma.

Con il Mondiale in Qatar che è nel pieno del suo svolgimento. Con la fase a gironi che si appresta ad entrare nell’ultima giornata e lasciare poi il posto alla fase ad eliminazione diretta, i campionati nazionali sono fermi.

Le squadre ne stanno approfittando per iniziare a mettere su le prime operazioni di calciomercato, oppure per sistemare le questioni legate ai rinnovi di contratto. L’Inter ad esempio ha un paio di situazioni da risolvere.

La principale è quella legata al rinnovo di Milan Skriniar. In estate cercato dal PSG, il difensore è in scadenza e, se non rinnovato, potrebbe andare via a parametro zero. Situazione simile per il compagno di reparto Stefan de Vrij, il quale però potrebbe a breve firmare il prolungamento.

Inter, la mossa per convincere de Vrij: 4 milioni a stagione

“Biennale alle stesse cifre di adesso: 4 milioni a stagione” si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Una mossa a sorpresa visto e considerato che da tempo in casa Inter si parla di taglio del monte ingaggi.

Le valutazioni di Marotta e degli altri dirigenti sono però state diverse. Un difensore dalla lunga esperienza nel campionato italiano come de Vrij è difficile da rimpiazzare e sarebbe un peccato perderlo a zero. Da qui l’idea di proporre, per chiudere in fretta la situazione, almeno lo stesso stipendio che il calciatore percepisce attualmente in nerazzurro. La palla adesso passa al difensore che dovrà decidere se continuare a giocare per l’Inter o andare in scadenza e guardarsi intorno.