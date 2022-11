Inter, Perisic a sorpresa: il suo annuncio commuove i tifosi

Direttamente dal ritiro del Mondiale arriva la dichiarazione dell’ex calciatore dell’Inter Ivan Perisic, attualmente al Tottenham.

Nonostante la mancanza della nazionale italiani, ai Mondiali in Qatar ci sono comunque ‘pezzi’ d’Italia. Sono tanti infatti i calciatori che militano o che hanno militato nella nostra Serie A presenti in campo.

Tra questi c’è Ivan Perisic. Ex calciatore dell’Inter, attualmente tra le fila del Tottenham di Antonio Conte, Perisic sta disputando i Mondiali con la maglia della Croazia. L’esterno però non dimentica l’Italia e soprattutto l’Inter, la squadra di cui ha vestito i colori prima del passaggio al Tottenham.

Con i nerazzurri, periodo che Perisic ricorda con grandissimo affetto, il calciatore ha vinto uno Scudetto, proprio con l’attuale tecnico Antonio Conte, una Supercoppa e una Coppa Italia. Momenti indelebili che ha ripercorso, con un po’ di nostalgia, nella conferenza stampa di oggi.

Inter, senti Perisic: “Mi manca l’Italia!”

“Si, l’Italia mi manca.” ha dichiarato il calciatore ai microfoni della Gazzetta. “L’Inter e Milano saranno sempre posti che considererò casa mia. Nella mia vita da calciatore sono i posti in cui sono rimasto di più.”

Perisic in realtà, come ricorda lui stesso, a Milano ci tornerà presto, ma da avversario del Milan. Il Tottenham infatti è stato sorteggiato come avversario dei rossoneri nei prossimi ottavi di Champions League. “Ci tornerò a breve.” ha concluso Perisic. “Ho qualcosa di importante da fare con il Tottenham.”