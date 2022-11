Juve, il terzino del futuro arriva a gennaio: c’è il nome, pronta l’offerta

La Juve è alla ricerca di un terzino per il futuro. Occhi puntati in Serie A, il giocatore ha già convinto Allegri e la dirigenza.

Mentre i campionati sono fermi per i Mondali, c’è chi pensa al mercato e a come migliorare la propria squadra. La Juventus si è rifatta sotto nelle ultime settimane, quelle subito precedenti alla partenza per il Qatar. La squadra di Allegri si è rifatta sotto, portandosi a ridosso del Milan secondo in classifica.

Certo, il Napoli pare ancora molto distanza. Difficile che la Vecchia Signora possa ancora interpretare un ruolo da protagonista per la lotta Scudetto. Ecco perchè si guarda al futuro, anche sulla lunga distanza, per capire concretamente cosa si possa fare per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juve, il terzino del futuro: nome pronto per gennaio

Si guarda al ruolo di terzino destro, anche se si stanno valutando profili che magari siano in grado di coprire entrambe le corsie. Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, uno dei nomi finiti sulla lista della dirigenza bianconera sarebbe quello di Joakim Maehle, giocatore dell’Atalanta che bene si sta mettendo in mostra anche durante questi mondiali.

Piace ad Allegri, ma anche alla dirigenza della Juventus. Ecco perchè è plausibile che già a gennaio si possa andare all’assalto del giocatore. La Vecchia Signora – si legge – vorrebbe strapparlo con un prestito con diritto di riscatto 15 milioni. Proposta che potrebbe ingolosire l’Atalanta, anche se la Juventus mantenere il diritto e non l’obbligo di riscatto. Che quest’ultimo elemento possa rappresentare un ostacolo insormontabile? Lo capiremo nelle prossime settimane.