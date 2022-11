😗 Inter, Zhang valuta la cessione: due club di A sulla stellina

L’Inter è ferma per la sosta per i Mondiali. La società nerazzurra è al lavoro in entrata e in uscita sul calciomercato.

Negli ultimi anni l’Inter difficilmente ha lanciato giovani in prima squadra, ma quasi sempre la società ha utilizzato i giovani della fruttuosa cantera nerazzurra per ottenere plusvalenze e recuperare in bilancio. Più volte i tifosi hanno criticato la gestione societaria, dedita a non puntare su una delle Primavere più vincenti della storia del nostro calcio.

Il club nerazzurro è attualmente fermo per la sosta con diversi calciatori impegnati ai Mondiali in Qatar. Inzaghi non vede l’ora di riprendere gli allenamenti e preparare al meglio la seconda parte di stagione, un 2023 che inizierà subito con un durissimo test contro il Napoli capolista.

Il club nerazzurro ha totalizzato ben cinque sconfitte nella prima parte di campionato, un trend che va assolutamente cambiato, con la società che si aspetta passi in avanti. Intanto Marotta guarda al mercato e potrebbero esserci anche interessanti novità nella sessione invernale di gennaio. Acquisti e cessioni, ma soprattutto una società che ora pensa al futuro.

Inter, attesa per il futuro di Fabbian

Tra i giovani nerazzurri in prestito uno dei più talentuosi è senza dubbio il classe 2003 Giovanni Fabbian, calciatore che si sta mettendo in mostra con la maglia della Reggina. Il club calabrese è secondo in Serie B ed il giovane talento di proprietà nerazzurra sta facendo bene sotto la gestione di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riportano i colleghi di FcInternews Empoli e Salernitana stanno guardando con attenzione il calciatore e potrebbero chiederlo per la prossima stagione. Occhio anche alla Reggina: ci sarebbe una mezza promessa al dirigente dei calabresi Taibi ed in caso di promozione Fabbian potrebbe restare in maglia amaranto. Un nuovo gioiello intanto per la cantera nerazzurra.