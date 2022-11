Inter, duplice sgarbo ai Mondiali: l’annuncio gela Marotta

Brutte notizie dal fonte Mondiali per l’Inter. Le notizie che stanno arrivano dal Qatar certamente non sono positive per i nerazzurri.

I Mondiali stanno giustamente monopolizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. I club, attualmente in pausa da campionati e coppe, guardano al mercato, ma anche a come si stanno comportando i loro calciatori in Qatar.

C’è già pregusta l’esplosione di qualche talento, magari per venderlo a peso d’oro nel post Mondiali, e chi invece spera che la scure degli infortuni non si abbatta sui suoi talenti. C’è poi che usa i Mondiali per valutare il periodo di forma dei propri calciatori. Valutazioni che tanto possono essere positive, tanto possono essere negative.

E’ il caso ad esempio dell’Inter. I nerazzurri hanno in Qatar una folta pattuglia di nazionali, ma due di questi non stanno certo brillando. Indicazioni poco positive per Marotta e Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Dumfries e Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro e Dumfries stanno faticando in Qatar

Nelle due partite dell’Argentina Lautaro Martinez è apparso poco in forma. Spaesato nel clamoroso ko contro l’Arabia Saudita, nel ko contro il Messico è invece stato tolto dopo un’ora di gioco. In entrambe le occasioni le sue prestazioni sono state sottotono.

A ciò ci aggiunge anche il passaggio a vuoto di Dumfries. Nonostante la vittoria dell’Olanda contro il Qatar, Dumfries è apparso fuori forma, tanto da risultare uno dei peggiori in campo. Impietoso il voto da parte della stampa olandese: una insufficienza abbondante che certifica un momento no del calciatore.