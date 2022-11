Calciomercato Milan, ecco l’erede di Leao: Maldini fa sul serio

Il Milan rimane molto attento al calciomercato: Paolo Maldini è già alla ricerca del sostituto di Rafa Leao, il dt non vuole sbagliare

Il calciomercato estivo del Milan ha generato molte perplessità tra i tifosi rossoneri. Il rendimento avuto dai nuovi arrivati non ha convinto i sostenitori. Né Origi né De Ketelaere sono riusciti ad imporsi come Maldini e il resto dell’area tecnica si sarebbero immaginati.

Il tempo a loro disposizione per recuperare e raggiungere ciò che il Milan si aspetta non è ancora scaduto. I rossoneri però sono anche alle prese con un grattacapo maggiore, relativo al futuro di Rafael Leao. Per non farsi trovare impreparato davanti ad un eventuale addio, i rossoneri sondano il mercato.

Calciomercato Milan, Maldini alla ricerca di nuovi Leao: tre calciatori nel mirino del direttore tecnico

Il direttore tecnico del Milan vuole tornare Re Mida. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina, i rossoneri sono sulle tracce di tre calciatori differenti. Tutti e tre sono stati individuati dalla dirigenza milanista per dare a Pioli un’alternativa importante alla magia di Rafa Leao.

Tra i tre profili iscritti alla lista di Maldini spicca Noah Okafor. L’attaccante classe 2000 del Salisburbo ha siglato un gol contro il Milan in Champions League. Il suo nome è sull’agenda dei rossoneri. Il calciatore percepisce meno di un milione di euro netto a stagione con il club austriaco. Il dt milanista ha dunque ampio margine di manovra per provare a strapparlo agli scorsi rivali di Champions.

Nel mirino tuttavia vi sono anche altri due nomi più di ‘nicchia’ in questo momento. Il Milan, infatti, ha messo gli occhi sull’attaccante Luis Semedo. Il portoghese, 19 anni, ha un contratto in scadenza a giugno con il Benfica. L’altro nome intorno al quale i rossoneri mantengono le antenne ben dritte è quello di Marciano Sanca, calciatore dell’Almeria B.