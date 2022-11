Vola via e lascia la squadra definitivamente: Inter, sta accadendo ora

L’Inter osserva da lontano una situazione giudicata insanabile: il giocatore si reca in aeroporto pronto per la partenza. Le novità.

La frattura avvenuta all’interno della nazionale africana in Qatar è ormai diventata insanabile. Il giocatore sta facendo ritorno nel proprio paese di appartenenza. Poi tornerà a disposizione di Inzaghi. A fare il punto della situazione, questa mattina, è stata l’edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’Inter osserva da lontano, indirettamente coinvolta dalla situazione. Nel corso dei Mondiali, infatti, è accaduto l’imprevedibile. La mattinata di ieri è stata scombussolata dalla frattura sempre più profonda tra André Onana e il suo CT del Camerun.

Inizialmente il portiere aveva preso la decisione di lasciare subito il Qatar. Poi, però, il gruppo gli ha chiesto di restare per capire come risolvere la situazione anche con Song. All’improvviso tuttavia, in serata, la Nazionale Camerunese ha emanato un comunicato ufficiale e la partenza del portiere è diventata inevitabile. Le ultime sul giocatore dell’Inter.

Inter, le ultime su Onana: la frattura con il Camerun (e con Eto’o) è insanabile, il portiere ha lasciato il Qatar

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, André Onana si è recato in aeroporto per lasciare il Qatar e fare ritorno in Camerun. Poi ritornerà tra le file dell’Inter per riprendere con la preparazione atletica a gennaio. La frattura con i vertici della nazionale è risultata perciò insanabile.

Onana sarebbe venuto a sapere all’ultimo che non avrebbe giocato titolare contro la Serbia, poi è arrivato il discorso di disappunto per quanto avvenuto anche da parte di Samuel Eto’o. “Questi gli esprime tutto il proprio disappunto per il suo comportamento. Gli dice che è fuori e non solo. C’è una prenotazione fatta a suo nome su un aereo della sera con direzione Yaounde”, racconta il quotidiano.

“Viene fatto preparare – si legge ancora – un comunicato nel quale si annuncia la cacciata di Onana dal ritiro. Ma il testo, mandato a Eto’o per l’approvazione definitiva, non è mai tornato al redattore con il necessario imprimatur presidenziale. Onana è sorpreso, incredulo, deluso. L’apertura del CT si è quindi scontrata con la chiusura del presidente“.