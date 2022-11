Ecuador-Senegal, la passione dei tifosi della Tri in Argentina

La passione con la quale i sostenitori dell’Ecuador hanno seguito la sfida decisiva contro il Senegal ai Mondiali di Qatar 2022, guardando il match da un maxi-schermo in città.

L’Ecuador di Gustavo Alfaro è stata una delle piacevoli sorprese della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Dalla ‘Tri’ evidentemente non ci si aspettava troppo considerato il valore tecnico globale della squadra. Eppure ha messo in mostra elementi interessanti, che hanno fatto la differenza.

Grande contributo anche all’epica della manifestazione intercontinentale l’ha dato il riferimento principale del gruppo sudamericano, ovvero l’attaccante Enner Valencia. Il 33enne in forza al Fenerbahce è stato l’autore attraverso una doppietta delle prime reti qatariote nonché della sconfitta della squadra di casa, nel giorno dell’esordio assoluto.

Nonostante un fastidio al ginocchio, il giocatore ha scelto di esserci per 90′ anche nella sfida decisiva contro il Senegal per dare il suo contributo. Insieme a Hincapié, Estupinan e Caicedo è stato il punto di forza dell’Ecuador, ma non è bastato. Una rete di Koulibaly al 70′ ha deciso il 2-1 in favore dei senegalesi nel terzo match del girone. Quindi il loro passaggio del turno.

Ecuador-Senegal, i tifosi della Tri si riuniscono in Argentina

Si conclude al terzo posto nel girone l’avventura tricolor in Qatar e proprio Enner Valencia ha parlato per la squadra in diretta tv, dopo essersi commosso in campo per la sconfitta: “Eravamo contenti e convinti per tutto ciò che stavamo facendo, ma oggi non ce l’abbiamo fatto. Chiediamo scusa a tutto l’Ecuador”. Un momento di assoluta angustia, preceduto però da un’atmosfera molto positiva dovunque.

Nel parco principale del quartiere di Palermo a Buenos Aires, ad esempio, il governo della città ha installato due maxischermo, da dov’è possibile seguire tutti i 64 match della kermesse internazionale. Tra attività tematiche, punti di svago e gastronomici, quest’oggi i tantissimi ecuadoriano che vivono, lavorano o/e studiano nella capitale argentina sono accorsi per tifare insieme per la propria squadra, tutti indossandone la maglia. Anche il momento di frustrazione così è più semplice da superare mentre il calcio si manifesta in uno dei suoi valori principali: condivisione.