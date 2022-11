“Reato gravissimo”: Juve nel caos, la sentenza gela Elkann

La Juve avrà davanti a sé un periodo in cui sarà fondamentale ricostruire la giusta fiducia tra le nuove figure ai vertici. L’annuncio sul futuro è chiaro.

La Juventus, a partire da lunedì, ha intrapreso una nuova era. Le dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved hanno provocato un terremoto all’interno del club. Anche perché sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. In merito al futuro è arrivato un annuncio chiaro.

La Juventus è chiamata a ripartire. Nel corso dei Mondiali in Qatar è arrivato l’annuncio delle dimissioni da parte dell’intero CdA, dimissioni che hanno sicuramente scombussolato la Serie A e il calcio italiano. In merito a quanto avvenuto sono arrivate parole molto chiare.

“La società bianconera è stata costellata da una serie di errori di gestione che si sono rivelati fatali. È stata fatta un’operazione fallimentare su Cristiano Ronaldo, che è costata tantissimi soldi, dove i bianconeri non hanno vinto assolutamente nulla di quello che volevano vincere”, ha infatti affermato Carlo Festa in live su ‘Twitch’ a ‘TvPlay’. Ma non è finita qui.

Juve, il giornalista Festa ai microfoni di ‘TvPlay’ sulla situazione finanziaria e sul futuro: le sue parole

Il giornalista Carlo Festa ha parlato così della Juventus ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ a ‘TvPlay’: “Vorrei precisare una cosa, parlando di sanzioni. Il reato ipotizzato è molto grave, anzi gravissimo. Successivamente la giustizia sportiva vive in un altro pianeta in Italia e le sanzioni sportive potrebbero essere molto lievi rispetto a quelle emesse dai tribunali”.

“Quello che dovrà fare la Juve? Ridurre il monte ingaggi – ha continuato Festa – perché ha chiuso gli ultimi esercizi in rosso, quindi hanno ammesso anche un commercialista, non penso che sarà quella la scelta nei prossimi anni. Questa è una soluzione temporanea, un commercialista che stia attento ai bilanci e non credo che la Juventus possa fare spese folli nei prossimi anni“.

In conclusione: “Al momento posso dire di no, che non ci saranno nuove ricapitalizzazioni da parte di Exor perché l’ha appena fatta. Ho sentito un po’ di fonti: si pensa che nel peggiore dei casi le perdite maggiorate possono essere di altri 150 milioni di euro“.