Milan, la rivelazione sullo Scudetto spiazza tutti: “È merito suo”

Il celebre opinionista non ha dubbi e lo dice chiaramente. Se il Milan è riuscito a tornare a vincere è senza dubbio merito suo.

La scorsa stagione il Milan è tornato, a distanza di un decennio, a vincere lo Scudetto. Un percorso, quello rossonero, che dopo anni bui ha portato ad una costante risalita culminata appunto nel titolo conquistato la scorsa primavera.

Per il noto opinionista ed ex calciatore Lele Adani il merito della cosa ha un nome e cognome: Paolo Maldini. Secondo Adani infatti l’ex capitano e bandiera rossonera è il vero artefice della rinascita del Milan e del successo ottenuto dagli uomini di Pioli in Serie A.

“Tutto parte dalla forza della società.” ha dichiarato Adani al podcast ‘Passa dal BSMT’. “E’ la società che indica la via e inculca la mentalità. Per questo secondo me Maldini è il principale responsabile del successo del Milan.”

Milan, Adani sullo Scudetto: “Maldini nato per lasciare un segno non solo al Milan”

Le parole al miele di Adani nei confronti di Maldini continuano: “Si, certamente ci sono anche i calciatori, lo staff, l’allenatore, gli altri dirigenti. Ma ripeto, secondo me Maldini per il Milan è stato decisivo. Per dieci anni ha aspettato quel momento e alla fine ha avuto ragione lui. C’è poco da dire.”

“Io non avevo dubbi che ci sarebbe riuscito.” ha concluso Adani. “Maldini fa parte di quelle persone del mondo del calcio che il calcio ha scelto per lasciare un segno. E non è una cosa che riguarda solo i tifosi del Milan. Maldini è un patrimonio di tutti.”