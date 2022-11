Mondiali, colpo di scena: è ufficiale, è accaduto oggi

I Mondiali di calcio in Qatar entrano sempre più nel vivo. La competizione vede diverse big che si giocano l’accesso agli Ottavi.

Nella giornata odierna sono arrivate ed arriveranno altri importanti aggiornamenti con la conclusioni della fase di alcuni gironi Mondiali. In questo momento stanno giocando Argentina-Polonia e Arabia-Messico con Leo Messi e i compagni che rischiano l’eliminazione dalla rassegna iridata.

Nel pomeriggio sono andati in scena altri due match molto importanti, Francia-Tunisia e Australia-Danimarca. La nazionale di Deschamps era già qualificata come prima e il tecnico ha fatto un turnover totale, cambiando quasi tutti gli undici calciatori che hanno giocato nelle prime due partite.

Turno di riposo quindi per il capocannoniere del torneo Kylian Mbappe e per Olivier Giroud, entrambi fuori. La Nazionale francese ha perso di misura contro la Tunisia, una sconfitta indolore ma che ferma un clamoroso record dei transalpino. Si ferma infatti la striscia di imbattibilità della Nazionale francese nelle competizioni principali per nazioni (Europei e Mondiali), una striscia di 13 gare che andava avanti dalla finale di Euro 2016.

Mondiali, l’Australia avanza agli Ottavi

Una sconfitta indolore, come abbiamo detto, per i Galletti che si qualificano come prima e attendono la seconda del girone dell’Argentina (intriga un possibile big match con gli uomini di Leo Messi). Nel girone della Francia arriva una clamorosa sorpresa dal girone.

L’Australia ha battuto di misura per 1 a 0 la Danimarca e si è qualificata come seconda agli Ottavi di finale. Un risultato sorprendente visto le aspettative iniziali con Eriksen e compagni che non hanno trovato il gol e sono cosi usciti anzitempo nella competizione Mondiale. Grande gioia cosi ‘per i canguri’.