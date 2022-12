Un gradito ritorno alle origini: la Juventus riparta da Del Piero e Trezeguet

Dopo il caos di questi giorni, la Juventus per ripartire non può prescindere dalla presenza di figure come Del Piero e Trezeguet.

Il mondo del calcio italiano, e non solo, è stato sconvolto dalle dimissioni dell’intero CdA della Juventus. Andrea Agnelli e Pavel Nedved, dopo anni contraddistinti di tantissimi successi, non fanno più parte del club bianconero. Maurizio Arrivabene, invece, è rimasto al suo posto su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione.

In attesa dei possibili risvolti dell’indagine ‘Prima’ della Procura di Torino, la Juventus, almeno dal punto di vista societario, ha già un volto nuovo, considerando il nuovo presidente (Gianluca Ferrero) ed il nuovo direttore generale (Maurizio Scanavino).

Quello che risulta evidente dalla scelta di questi due profili è quello di privilegiare, almeno per il momento, l’aspetto tecnico/economico proprio per fronteggiare questo momento super delicato. Tuttavia si sa che l’ossigeno della ‘Vecchia Signora’ è datto dalle vittorie ottenute in campo.

La Juventus, infatti, se vuole veramente ripartire non può scindere l’aspetto economico/societario da quello del campo. In casa bianconera, proprio per questo, si stanno facendo i nomi di vari ex giocatori: da quello di Alessandro Del Piero, passando per David Trezeguet, a Giorgio Chiellini. Tuttavia queste figure, se chiamate, non possono avere dei ruoli solo di facciata.

Juventus, Del Piero e Trezeguet in società solo se avranno i ‘pieni poteri’

Persone come Del Piero, Trezeguet e Chiellini, non possono entrare in società così come ha fatto Francesco Totti nella Roma. L’ex capitano giallorosso, infatta, era solo come un ‘dirigente d’immagine’, mentre l’esempio da seguire è sicuramente quello di Paolo Maldini al Milan, dove l’ex difensore è il perno centrale del team rossonero.

Se dovessero far parte del quadro dirigente della Juventus, Del Piero e Trezeguet dovranno avere i ‘pieni poteri’. L’animo della ‘Vecchia Signora’ si è decisamente perso in questi ultimi tre anni dietro a bilanci e plusvalenze. E questi due profili hanno tutto per far respirare ai nuovi giocatori l’ossigeno juventino: le vittorie.

Alessando Del Piero e David Trezeguet sanno al 100% cosa vuol dire giocare nella Juventus, sanno benissimo cosa si deve fare per meritare di essere un giocatore della Juventus. La loro presenza nei corridoi della Continassa o dell’Allianz non può che far bene alla ‘Vecchia Signora’, ma solo se potranno decidere in pienissima libertà sia sul campo che in sede di calciomercato, con un occhio, ovviamente, ai bilanci.