Juve, annuncio ufficiale: Agnelli svela tutto, la verità su Allegri e Del Piero

Parola di Andrea Agnelli. Cosi il presidente della Juventus ha parlato del futuro di Allegri, ha toccato il tema Del Piero e poi l’annuncio su Chiellini.

La Juventus pensa al futuro, dopo una stagione turbolenta ma che rappresenta anche quello che è il primo step di un nuovo progetto. La dirigenza bianconera ha chiarito più volte nel corso degli scorsi mesi come ci sia la volontà di gettare le basi per un nuovo corso, dando un occhio ai conti ma anche piena fiducia a giovani giocatori che possano rappresentare anche il futuro del club.

Un tassello di importanza rilevante porta anche il nome di Max Allegri, che sarà la colonna portate di questa nuova fase della storia della Juventus. Nelle scorse settimane c’è stata qualche indiscrezione che ha messo anche in dubbio la permanenza del tecnico toscano a Torino, il tutto smentito proprio dallo stesso Andrea Agnelli che ha parlato in questi minuti durante l’evento giornata di sport “Il Foglio a San Siro”. “Il progetto Allegri è molto valido, con Lapo scherziamo spesso. Max ha riportato solidità, con lui abbiamo un progetto di lungo periodo“, ha spiegato Agnelli come riportato da ‘Gazzetta.it’.

Juventus, parla Agnelli: la verità su Chiellini e Del Piero

E cosi il presidente ha toccato diversi temi interessanti. Tra questi anche il ritorno di Alex Del Piero allo Stadium, che qualcuno ha letto come un possibile ingresso dell’ex numero 10 bianconero all’interno della società. “Entrare in società significa cambiare stile di vita e in questo momento Alex è molto concentrato su quello che sta facendo e mi sembra sia felice”, le parole del patron della Juventus.

Poi un passaggio anche su Chiellini e quello che sarà il futuro del giocatore bianconero: Agnelli ha ammesso che anche quando appenderà gli scarpini al chiodo, il difensore resterà legato alla Juventus: “Ha il posto in società da qualche anno”.