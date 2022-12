Ronaldo in panchina e Leao titolare, ma al Portogallo non interessa

Ronaldo in panchina, chiedono i tifosi portoghesi, e la stampa italiana spera così nella promozione di Leao. Ma Santos non sembra d’accordo.

Cristiano Ronaldo sembra ormai arrivato ai confini della sua carriera da grande star del calcio internazionale. L’addio tempestivo allo United e l’interessamento dell’Al Nassr sono le prime portate di questo menù d’addio al calcio dei big, e adesso arriva anche l’emblematico sondaggio di ‘A Bola’. Secondo il quotidiano sportivo portoghese, solo il 30% dei lettori vorrebbe Ronaldo titolare della Nazionale.

Data l’età e la tenuta fisica non eccellente, CR7 è ritenuto perfetto per entrare nel finale e decidere le partite, specialmente ora che entriamo nella fase più difficile dei Mondiali. Tutto l’opposto di quello che ha fatto fin qui Fernando Santos, cha sempre schierato il suo attaccante dal primo minuto nelle prime tre partite del torneo.

L’eventualità di un cambio dei piani tattici del ct del Portogallo in merito a Ronaldo sarebbe, secondo la stampa sportiva italiana, il passo decisivo per vedere la promozione a titolare di Rafael Leao. La stella del Milan conta appena 59 minuti nei Mondiali, subentrando sempre nel finale di partita. Eppure, togliere Ronaldo non basterà a vedere Leao dal primo minuto.

Perché Leao non può essere ritenuto la riserva di Ronaldo

Il problema principale è che per il ct Santos il milanista non è l’alternativa a Ronaldo, e lo ha dimostrato in tutte le partite giocate fin qui. Ronaldo è sempre uscito prima della fine, ma nemmeno una volta è stato sostituito da Leao. L’attaccante ex Lille è infatti sempre entrato al posto di Ruben Neves, collocandosi in campo come ala sinistra, con le uscite di Joao Felix o Joao Mario.

Ronaldo gioca da punta avanzata nel Portogallo, e Santos preferisce mette in quel un centravanti vero e proprio. Le sue preferenze vanno adesso principalmente a Gonçalo Ramos, ma contro la Corea del Sud si è visto anche André Silva. Una promozione di Rafael Leao a titolare passa quindi non per un’esclusione di Ronaldo, ma piuttosto di Joao Felix.

I ragionamenti fatti in queste ore sul ruolo di CR7 in Nazionale sono in verità quelli che Santos fa sul milanista. Con la sua rapidità e imprevedibilità, è Leao il vero ago della bilancia della panchina lusitana.