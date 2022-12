Inter, i Mondiali preoccupano Inzaghi: il tecnico ha un serio problema

L’Inter è pronta per preparare al meglio il 2023. Simone Inzaghi deve fare i conti con diversi problemi nella squadra nerazzurra.

La seconda stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non lascia molte vie di uscita. Il tecnico nerazzurro viene imputato (dai tifosi) come uno dei maggiori responsabili del mancato scudetto lo scorso anno ed ora non può più sbagliare. La società ha accontentato il tecnico, riportando Lukaku, ed evitando la cessione dei big.

Il club nerazzurro ha visto inoltre l’ingresso in squadra di ottime alternative come Asllani e Mkhitaryan e la squadra ha una rosa più completa rispetto al passato. L’inizio stagione del club è stato però negativo e la squadra è attualmente molto distante dal primo posto. Inzaghi deve fare i conti con enormi problemi, in particolare con una solidità difensiva che è ormai venuta a mancare.

Se l’Inter è, anche a sorpresa, tra le peggiori difese della Serie A, la squadra ha sempre dato segnali incoraggianti nel reparto offensivo e il club milanese è il secondo miglior attacco del campionato dopo il Napoli capolista. Con il rientro di Lukaku in squadra tanti immaginavano un imbarazzo della scelta e numeri considerevoli, ma le cose potrebbero essere peggiori del previsto.

Inter, segnali negativi dall’attacco

L’attacco nerazzurro al completo veniva da molti additato come migliore in Europa, ma le cose sembrano, a mesi di distanza, molto differenti. L’unica certezza è il centravanti bosniaco Edin Dzeko, la cui carta d’identità parla chiaro. Il calciatore compirà 37 anni a Marzo, ha il contratto in scadenza e sta facendo anche meglio rispetto alle aspettative. Il problema sono gli altri.

Joaquin Correa ha costanti problemi fisici, ha saltato il Mondiale per l’ennesimo infortunio ed Inzaghi non lo avrà a disposizione neanche nella tournée nerazzurra a Malta. Lautaro Martinez sta disputando un Mondiale molto deludente: partito come titolare, è stato sostituito nelle gerarchie dal giovane talento Alvarez e il Toro sembra averne risentito. Nelle due gare in cui è subentrato si è divorato gol clamorosi, fortunatamente per lui non decisivi, ma l’argentino è chiamato alla svolta. Dopo anni in cui si discuteva sulla giovane promessa Lautaro è ormai maturato e non può più sbagliare. L’Inter ed Inzaghi lo attendono.

La più grande grana del club nerazzurro riguarda il centravanti belga Romelu Lukaku. L’attaccante è tornato in estate come un’ancora di salvezza, ma ha saltato tutta la prima parte di stagione per un grave infortunio. Il giocatore ha disputato però alcune gare ai Mondiali ed è uno dei motivi principali dell’eliminazione del Belgio. Romelu ha sbagliato 4 gol clamorosi contro la Croazia, sancendo così la fine di uno sfortunato ciclo.

Il giocatore è scoppiato in lacrime dopo il match ed è apparso molto triste e nervoso. Ora tornerà all’Inter e Inzaghi spera che l’attaccante possa trasformare questa rabbia in qualcos’altro, qualcosa di positivo. Un attacco sulla carta devastante, ma che presenta tanti problemi. Un problema in più per Inzaghi che non può più sbagliare, a partire dal primo match del 2023 contro il Napoli.