L’Inter teme il ‘boomerang’ Lukaku: ma il belga ha già preso una decisione

Eliminazione cocente per il Belgio ai Mondiali. Romelu Lukaku protagonista in negativo, ora l’Inter deve preoccuparsi?

L’eliminazione del Belgio ha sorpreso tutti. Difficile pensare, alla vigilia, che la squadra del commissario tecnico Roberto Martinez avrebbe ceduto il passo al Marocco, compagine che si è dimostrata più solida all’interno delle tre partite della fase a gironi. Eppure, il ritorno di Romelu Lukaku sembrava dovesse rappresentare un’arma in più, magari decisiva, proprio per assaltare gli ottavi di finale.

Cosi non è stato. Anzi, proprio il bomber dell’Inter è stato protagonista in negativo di una prestazione che l’ha visto sbagliare almeno due occasioni clamorose. Entrato a partita in corso, Lukaku rappresentanza la speranza di tanti tifosi del Belgio che si aspettavano molto di più da lui. Si è rivelato, invece, protagonista di un flop clamoroso. Ed ora anche in casa Inter sono preoccupati.

Inter, contraccolpo psicologico per Lukaku? La risposta del bomber…

Si, perchè si era già detto alla vigilia che il Mondiale avrebbe inevitabilmente condizionato il prosieguo della stagione. La condizione fisica, ipotetici infortuni, ma anche le conseguenze emotive di quello che è il sogno di tanti calciatori, poter essere protagonisti in una delle competizioni più importanti. Per Lukaku il protagonismo c’è stato, ma in negativo. Ecco perchè in casa Inter ora in molti temono che proprio l’attaccante belga possa subire un contraccolpo psicologico, soprattutto per come è arrivato l’epilogo dell’esperienza belga in Qatar.

Eppure, è arrivato già un segnale, chiaro ed evidente, da parte di Romelu. Ha desiderato il ritorno a Milan, dopo una parentesi non particolarmente esaltante al Chelsea. E ora, Lukaku, vuole rifarsi e non farsi sopraffare dalle critiche in patria lo stanno investendo in queste ore.

E cosi la rivelazione di stamattina de ‘La Gazzetta dello Sport’ racconta di una presa di posizione chiara da parte dell’attaccante. Niente vacanze post Mondiale: Lukaku, infatti, tornerà subito a Milano per mettersi a disposizione di Inzaghi. Un messaggio lanciato anche alla piazza nerazzurra. Non c’è preoccuparsi, ‘Big Rom’ è già pronto a rifarsi. In Italia, con la maglia dell’Inter.