Gonçalo Ramos, lo stregone oriundo che ha tolto il posto a Ronaldo

Gonçalo Ramos è stato il migliore in campo di Portogallo-Svizzera: conosciamo meglio il giocatore che ha preso il posto di Cristiano Ronaldo.

17, 51 e 67. Non sono i numeri di un terno fortunato, o forse sì ma soltanto in senso figurato ed esclusivamente se sei nato in Portogallo. Le cifre di cui sopra corrispondono ai minuti degli ottavi di finale fra i lusitani e la Svizzera, durante i quali è andato in rete Gonçalo Ramos. Non un attaccante qualsiasi, bensì il 21enne di proprietà del Benfica, con l’arduo e polemico compito di sostituire dal 1′ di gioco Cristiano Ronaldo.

Il Ct Fernando Santos deve aver sposato la stessa linea di pensiero di ten Hag o addirittura deve essersi confrontato con lui (si scherza, ndr), perché alla fine che sia Manchester United o Nazionale portoghese, a CR7 tocca la panchina punitiva. Stavolta pare che la decisione sia maturata in seguito all’atteggiamento dell’ex Juventus al momento della sostituzione contro la Corea del Sud, troppe veemente e fuori luogo.

Ma che colpe ha eventualmente Gonçalo Ramos? Nessuna, sebbene sia il “Feiticeiro de Olhão”,ovvero “lo stregone”. È questo il soprannome che si porta dietro da sempre. Quindi è il caso di approfondire il profilo di quest’attaccante, la cui tripletta ha “salvato” Santos da eventuali e ulteriori critiche/polemiche per l’esclusione del fuoriclasse della rosa.

Chi è Gonçalo Ramos: l’uomo della tripletta che ha scalzato Cristiano Ronaldo

Figlio delle onde di Olhão, località della regione costiera di Algarve, Ramos non è un nome nuovo al calcio mondiale tantomeno a quello della Nazionale portoghese. Il Benfica mette gli occhi su di lui prestissimo e lo porta in società nel 2018. Il salto dalle giovanili alla prima squadra è realizzato in soli due anni, durante i quali già si disimpegna con la Nazionale di categoria. Le reti con la maglia dei lusitani sono indubbiamente una specialità. Basti pensare che con l’Under-19 arriva a disputare la finale degli Europei giovanili, la quale sarà vinta dalla Spagna, ma nonostante ciò Gonçalo Ramos si aggiudica il titolo di capocannoniere della manifestazione. In Armenia è il principale goleador con 4 reti in 5 partite.

Di certo cominciava i Mondiali di Qatar 2022 con la consapevolezza di dover sedere alle spalle di CR7. Infatti, gli subentra sul finale del match contro il Ghana e contro l’Uruguay. Poi la grande incredibile occasione dal 1′ per la conquista dei quarti. Non gli tremano le gambe: d’altronde già conta una ventina di presenze in Champions League e sei reti all’attivo. La tripletta potrebbe presentargli la grande chance di un posto nell’11 titolare anche nei quarti di finale contro il Marocco, chissà. Al momento Ramos può accontentarsi di aver portato a casa il pallone di Qatar 2022 e di essere nella storia del Portogallo come quarto giocatori di sempre a segnare una tripletta durante la Coppa del Mondo. Chi ben comincia…