Milinkovic Savic? No, ecco i due acquisti che servirebbero alla Juve

Quali saranno gli acquisti della Juve in vista della sessione del mercato di gennaio? Tanti punti interrogativi, soprattutto dopo le recenti indagini, ecco perchè ai bianconeri converrebbe puntare su profili futuribili e a prezzi low cost

Milinkovic Savic alla Juventus? Come confermato dalle recenti indiscrezioni di mercato, i bianconeri continuano a monitorare attentamente la situazione legata al rinnovo del centrocampista serbo con la maglia della Lazio. 100 milioni la richiesta di Lotito, cifra che la Juventus non metterà sul piatto della bilancia, soprattutto dopo il recente terremoto societario.

L’attuale centrocampista serbo, quindi, sarà destinato a rimanere un sogno nel cassetto della dirigenza bianconera. Cifre fuori portata e profilo troppo costoso per le casse della Juventus. Quali potrebbero essere i giusti profili per la nuova dirigenza bianconera in vista del futuro? La sensazione è che ci sarà l’assalto a un nuovo esterno di fascia destra, adattabile anche a sinistra.

Occhi puntati anche su un centrale difensivo, ma la sensazione è che l’acquisto del nuovo difensore potrebbe essere posticipato in vista della prossima estate. Alla Juventus di Allegri, attualmente impostata sul 3-5-2, potrebbero servire solamente due rinforzi per il mercato di gennaio. Il primo risponde al nome di Maehle, adattabile sia in caso di 3-5-2, sia in caso di difesa a quattro. Il secondo nome, invece, potrebbe essere quello di Nuytinck, centrale difensivo dell’Udinese, adattabile alla perfezione alle idee tattiche di Allegri.

Acquisti Juve, profili low cost per riorganizzare il futuro

Maehle più Nuytinck per il mercato di gennaio, in attesa di capire quali saranno le vere strategie per il futuro. Ora come ora non avrebbe senso puntare su un mercato di grandi nomi, soprattutto in riferimento all’attuale situazione societaria in casa bianconera.

La Juventus dovrebbe e vorrebbe puntellare la rosa con due innesti intelligenti, low cost e complementari alle idee tattiche di Allegri, aprendo concretamente anche al capitolo cessioni. Di fatto, non è escluso che i bianconeri possano prendere in seria considerazione l’idea di cedere Rabiot e McKennie già in vista dell’attuale sessione del calciomercato invernale. 10 milioni la valutazione del centrocampista francese, 20-25 milioni quella del giocatore texano.