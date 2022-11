“Non idoneo”, e la Lazio si mangia le mani: che beffa per Tare e Lotito

La Lazio ripensa al trasferimento sfumato all’ultimo minuto, soprattutto oggi dopo quanto visto in campo ai Mondiali in Qatar.

La Lazio ripensa al passato e, quanto avvenuto oggi nel corso dei Mondiali in Qatar, riporta alla mente anche un trasferimento che non si è concretizzato all’ultimo minuto. A tal proposito, sono arrivate dichiarazioni ben precise.

Quest’oggi, ad aprire la giornata dei Mondiali in Qatar, è stata la Serbia contro il Camerun. Nonostante la complessa situazione legata ad André Onana, alla Nazionale Serba non sono bastati i tre gol segnati per vincere la gara.

Tra le reti segnate, da annoverare, c’è stata anche quella di Strahinja Pavlović. Difensore centrale della Serbia che, nel 2019, era stato acquistato dalla Lazio. Il trasferimento poi non si è però concluso, a causa del mancato superamento delle visite mediche di rito. Questa la rivelazione arrivata quest’oggi.

Calciomercato Lazio, Pavlovic vicino ai biancocelesti ma poi l’operazione non si è concretizzata: i motivi

Intervenuto ai microfoni de ‘LaLazioSiamoNoi.it’, le motivazioni di quanto accaduto nel 2019 sono arrivate da Ivo Pulcini. Il dottore che ha avuto l’incarico di valutare l’idoneità di Pavlović. Questi le sue parole su quanto accaduto con l’intera operazione: “In quel momento non era idoneo“.

“Non potevo – ha continuato – dargli l’idoneità sportiva perché presentava delle anomalie che mi facevano sospettare qualcosa di grave. È un ottimo calciatore, ma in quel periodo aveva delle situazioni che potevano ripercuotersi sullo stato di salute generale. Magari ora ha risolto quei problemi”.