Juve, perchè Vlahovic potrebbe rappresentare un problema: il paradosso

Il percorso di Vlahovic alla Juventus continua ad andare avanti in maniera leggermente altalenante. Dopo un impatto devastante nella scorsa stagione, l’attaccante serbo continua a riscontrare diverse difficoltà tattiche e fisiche

Vlahovic rappresenterà un punto di partenza per la nuova Juventus del futuro? Impossibile rispondere a questa domanda, soprattutto in un momento delicato come quello che continua ad attraversare la Juventus dal punto di vista societario. Dopo gli 85-90 milioni di euro spesi per l’acquisto del centravanti serbo dalla Fiorentina, la nuova società bianconera potrebbe mettere in atto nuove valutazioni.

Trasferendo il discorso sul campo dal punto di vista tattico, Allegri, paradossalmente, potrebbe preferire un terminale offensiva come Milik, abile nel cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Vlahovic, come confermato nella prima parte di stagione, potrebbe fare fatica ad adattarsi al 3-5-2 del tecnico bianconero.

L’ex Fiorentina, come noto, ama principalmente attaccare la profondità e sfruttare al meglio le ripartenze. Per l’idea tattica di Allegri, il centravanti ideale dovrebbe proteggere costantemente la palla spalle alla porta, giocare di sponda e favorire l’inserimento dei centrocampisti. Tripla caratteristiche più vicina a Milik rispetto a Vlahovic. Ecco perchè il centravanti serbo potrebbe rivelarsi, paradossalmente, poco affine al 3-5-2 della Juventus.

Vlahovic-Juventus, possibile cessione in estate?

Collegandoci a questa situazione, non è escluso che la Juventus possa valutare seriamente la possibile cessione dell’attaccante serbo già nel corso della prossima sessione del mercato estivo. 90-100 milioni la valutazione di Vlahovic. Come noto, l’ex Fiorentina piace particolarmente al Manchester United, al Chelsea e al Bayern Monaco.

La cessione di Vlahovic permetterebbe ai bianconeri di far cassa soprattutto in un periodo complicato a livello societario. Un addio che aprirebbe all’arrivo di un nuovo centravanti dai costi decisamente più contenuti. Non è escluso che i bianconeri possano decidere di puntare con forte decisione su Milik affiancandoli un nuovo attaccante dai margini di miglioramento notevoli e che possa crescere al fianco del centravanti polacco. Vlahovic e un paradosso da risolvere entro pochi mesi. Non è escluso che l’addio di Allegri, e una nuova rivoluzione tattica con un altro allenatore, possano spingere la Juventus a puntare totalmente su Vlahovic come profilo chiave per la rinascita bianconera in vista del presente e futuro.